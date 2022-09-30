На Украине оценили возможность перерастания конфликта в ядерный

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил возможность перерастания конфликта в ядерный. По его словам, она небольшая, но такая возможность существует, сообщает газета la Repubblica.

"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины", – заявил он.

Подоляк выразил мнение, что глобальный ответ на любое использование ядерного оружия должен обсуждаться в плоскости ЕС и НАТО.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ вправе применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Кроме того, он предостерег Альянс от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание Медведева, указал, что зампред Совбеза сослался на доктринальные документы, в которых обозначены все условия применения российского ядерного вооружения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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