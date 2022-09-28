Американская разведка наращивает наблюдение за ядерными вооружениями РФ – СМИ

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Разведслужбы Соединенных Штатов и союзных стран наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России. Об этом со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США сообщает газета Politico.
Один из собеседников издания заявил, что Вашингтон задействовал дополнительные разведывательные средства в воздухе, космосе и киберпространстве, а также стал более активно использовать коммерческие спутники для съемки Земли.
"Тем не менее, получение передовых сведений о любом надвигающемся нападении России по определению будет сложной задачей. <...> США могут никогда не узнать, когда российские войска заменили обычные боеприпасы на атомные бомбы", – говорится в публикации.
Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной, если это будет необходимо. Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине в том случае, если РФ использует ядерное оружие против ВСУ.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Дипломат отметил, что российская сторона заметила "болезненную реакцию" Соединенных Штатов на указание Владимира Путина перевести ВС РФ в повышенный режим несения службы.
Лавров заявил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС
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