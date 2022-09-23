В МИД РФ заявили, что страна не угрожает никому ядерным оружием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия не угрожает никому ядерным оружием. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
По его словам, российская сторона заметила "болезненную реакцию" Соединенных Штатов на указание Владимира Путина перевести ВС РФ в повышенный режим несения службы.
"Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года", – отметил дипломат.
Рябков также уточнил, что Штаты специально понижают ядерный порог, тем самым создавая угрозу нацбезопасности РФ.
"На боевое дежурство поставлены баллистические ракеты подводных лодок Trident-2 с боезарядами пониженной мощности, которые предполагается использовать в неких сценариях ограниченного применения ядерного оружия. Тем самым американцы преднамеренно понижают ядерный порог, что создает дополнительную угрозу нашей национальной безопасности", – указал дипломат.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может использовать стратегическое ядерное оружие и другие новейшие средства поражения для защиты присоединившихся к ней территорий.
Комментируя накануне озвученные Владимиром Путиным решения по ситуации в Донбассе и юго-восточных регионах Украины в связи с готовящимися там референдумами о вхождении в состав России, он отметил, что Вооруженные силы РФ существенно усилят защиту этих территорий.
В период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.
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