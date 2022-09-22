Лавров заявил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС

Безнаказанные обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками создают риск ядерной катастрофы. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

Глава российского МИД констатировал прямое участие коллективного Запада в вооруженных действиях. Накачивая Украину оружием, наемниками и деньгами, западные страны, по словам Лаврова, уже стали стороной конфликта.

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