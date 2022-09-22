Мишустин заявил об особом внимании к финансированию мобилизации при подготовке бюджета

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Правительство России уделит особое внимание финансированию частичной мобилизации при подготовке бюджета на ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизацией", – приводит ТАСС его слова.

Глава правительство подчеркнул, что президентом было дано поручение принять меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил и воинских формирований России.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

