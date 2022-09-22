В результате удара со стороны ВСУ по центру Донецка есть погибшие – власти

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После нанесения удара украинскими военными по центру Донецка есть жертвы и раненые, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших – есть погибшие и раненые", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS. По его словам, в результате атаки погибли две женщины. Еще трое получили тяжелые ранения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

