ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS поселок в Запорожской области – Рогов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ погибли две женщины. Еще три получили тяжелые ранения.

"Также уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном, вместимость которого составляет 100 тонн, а также пять зданий свинофермы", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области, украинские войска намеренно атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

Накануне Рогов сообщил, что в нескольких районах Запорожской области после восьми взрывов отключилось электричество.

До этого серия взрывов была слышна в Мелитополе. В городе сработала система противовоздушной обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.