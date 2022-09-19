Тринадцать человек, в том числе двое детей, погибли в результате обстрела в Донецке

Тринадцать человек, в том числе двое детей, погибли в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Еще восемь человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По информации Донецкого агентства новостей, украинские военные обстреляли Куйбышевский район. Снаряды попали в остановку и магазин, где в этот момент было много людей. Взрывы прогремели и в районе улицы Васнецова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.