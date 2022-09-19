Жителей столицы предупредили о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей призвали соблюдать внимательность и осторожность, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что сильный ветер сохранится до конца понедельника, 19 сентября. В настоящее время порывы достигают 17 метров в секунду, в течение дня они могут усиливаться до 25 метров в секунду.

В ведомстве рекомендовали жителям столицы избегать пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что до полудня понедельника, 19 сентября, в некоторых районах Москвы может выпасть более 30 миллиметров осадков, что является половиной от месячной нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это связано с передвижением через территорию столицы активного южного циклона.

