Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

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Более 30 миллиметров осадков может выпасть в некоторых районах Москвы с полуночи до полудня понедельника, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он уточнил, что нормой для столицы в сентябре считается 65 миллиметров осадков.

"В связи с пересечением активного южного циклона через территорию столицы в период с 00:00 до полудня 19 сентября ожидается очень сильный дождь местами. <...> Местами это будет не просто обложной дождь, а сильный ливень", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Накануне в столичном главке МЧС предупредили, что в период с 00:00 до 10:00 понедельника, 19 сентября, в Москве ожидаются сильный дождь и ветер. По данным ведомства, в городе также прогнозируются гроза и град. Москвичам порекомендовали быть осторожными на улицах города и не укрываться под деревьями. Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными на дорогах и не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

В связи с предстоящими неблагоприятными погодными условиями городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Ранее сообщалось, что первая половина сентября стала самой холодной в столице за последние полвека. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, температурный минимум был зафиксирован 10 сентября, когда ночью столбики термометров опустились до 2,2 градуса, а максимальная температура в сентябре составила 15,9 градуса.

