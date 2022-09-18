Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в период непогоды под особым контролем будет находиться работа объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

В Москве принимаются меры по защите жилых и нежилых помещений, объектов транспорта и торговли от порывов ветра.

Бригады ГУП "Мосводосток" готовы к ликвидации возможных подтоплений и-за предстоящего дождя, сообщили в ведомстве.

Ранее ГУ МЧС РФ по Москве предупредило, что в период с 00:00 до 10:00 понедельника, 19 сентября, в Москве ожидаются сильный дождь и ветер. По данным ведомства, в городе также прогнозируются гроза и град.

Москвичам порекомендовали быть осторожными на улицах города и не укрываться под деревьями. Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными на дорогах и не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.