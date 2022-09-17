До 25 мм осадков может выпасть в Москве в ночь на понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ливни придут в Московский регион в ночь на понедельник, 19 сентября. При этом может выпасть до 25 миллиметров осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".
"В Москве осадки начнутся во второй половине воскресного дня, а наиболее сильные дожди ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник, их количество может составить до 15–25 миллиметров. При этом ветер в порывах будет разгоняться до 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По словам метеорологов, погода ухудшится из-за балканского циклона "Рейли", который окажет влияние, в том числе и на атмосферное давление. Так, в первой половине дня 19 сентября оно понизится до 727 миллиметров ртутного столба, тем самым став ниже нормы почти на 20 миллиметров ртутного столба.
В Москве из-за циклона также ожидается похолодание. В воскресенье, 18 сентября, прогнозируется около 15 градусов, а в понедельник температура опустится еще на пару градусов.
Ранее сообщалось, что первая половина сентября стала самой холодной в столице за последние полвека. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что температурный минимум был зафиксирован 10 сентября, когда ночью столбики термометров опустились до 2,2 градуса, а максимальная температура в сентябре составила 15,9 градуса.
Синоптик также рассказал, что в течение 10 дней в столице наблюдались дожди, в то время как по климатической норме таких дней должно быть 9 за весь месяц.
В Москве наступит умеренное потепление
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