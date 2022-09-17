Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:06

До 25 мм осадков может выпасть в Москве в ночь на понедельник

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ливни придут в Московский регион в ночь на понедельник, 19 сентября. При этом может выпасть до 25 миллиметров осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".

"В Москве осадки начнутся во второй половине воскресного дня, а наиболее сильные дожди ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник, их количество может составить до 15–25 миллиметров. При этом ветер в порывах будет разгоняться до 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По словам метеорологов, погода ухудшится из-за балканского циклона "Рейли", который окажет влияние, в том числе и на атмосферное давление. Так, в первой половине дня 19 сентября оно понизится до 727 миллиметров ртутного столба, тем самым став ниже нормы почти на 20 миллиметров ртутного столба.

В Москве из-за циклона также ожидается похолодание. В воскресенье, 18 сентября, прогнозируется около 15 градусов, а в понедельник температура опустится еще на пару градусов.

Ранее сообщалось, что первая половина сентября стала самой холодной в столице за последние полвека. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что температурный минимум был зафиксирован 10 сентября, когда ночью столбики термометров опустились до 2,2 градуса, а максимальная температура в сентябре составила 15,9 градуса.

Синоптик также рассказал, что в течение 10 дней в столице наблюдались дожди, в то время как по климатической норме таких дней должно быть 9 за весь месяц.

В Москве наступит умеренное потепление

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать