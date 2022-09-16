Столичных водителей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

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Столичным автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим из-за прогнозируемой непогоды в пятницу, 16 сентября. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в городе местами будет дождь. Рекомендуем водителям не оставлять машины под деревьями. При поездке не забывать про дистанцию и скоростной режим", – говорится в сообщении.

Также в Дептрансе добавили, что водителям лучше пользоваться европротоколом в случае мелкой аварии.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 16 сентября в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет сильный дождь. Непосредственно в Москве температура воздуха составит 16–18 градусов тепла при атмосферном давлении в 737 миллиметров ртутного столба.