Москвичей предупредили о сильном дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Москвы предупредили о сильном дожде до конца дня в пятницу, 16 сентября.

"С 14:00 до конца дня 16 сентября местами на территории города Москвы ожидается сильный дождь", – заявили в главном управлении МЧС России по городу.

Водителей попросили снизить скорость движения и держать дистанцию между машинами. Кроме того, запрещаются резкие маневры. Не рекомендуется парковать машины в непосредственной близости к деревьям.

Также в МЧС попросили пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что 16 сентября в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет сильный дождь. Непосредственно в Москве температура воздуха составит 16–18 градусов тепла при атмосферном давлении в 737 миллиметров ртутного столба.