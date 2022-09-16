Москвичей предупредили о дождях до 21 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дожди в столице начнутся в воскресенье, 18 сентября и продолжатся до среды, 21 сентября, сообщает "Вечерняя Москва".
"В воскресенье порывы ветра будут около 12–15 метров в секунду, в понедельник – 20–22 метра в секунду. Но, несмотря на уменьшение осадков, небольшие дожди все же возможны в другие дни недели. Так, во вторник и среду стоит ожидать около 1–5 миллиметров по области. В четверг, я предполагаю, дожди прекратятся", – сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По словам синоптика, наиболее сильные дожди ожидаются в ночь на понедельник, 19 сентября. В Московской области местами ожидается 30 миллиметров осадков.
Он уточнил, что Москва будет находиться в тыловой части южного циклона, в связи с чем дождь будет ослабевать, а ветер – усиливаться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе пока не ожидается бабье лето. Эксперт заявил, что тепло – лишь одно из условий такой ситуации. Для данного явления требуется также солнечная и сухая погода.
Сильный дождь будет идти в столице до конца 16 сентября – МЧС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: