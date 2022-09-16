Москвичей предупредили о дождях до 21 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди в столице начнутся в воскресенье, 18 сентября и продолжатся до среды, 21 сентября, сообщает "Вечерняя Москва".

"В воскресенье порывы ветра будут около 12–15 метров в секунду, в понедельник – 20–22 метра в секунду. Но, несмотря на уменьшение осадков, небольшие дожди все же возможны в другие дни недели. Так, во вторник и среду стоит ожидать около 1–5 миллиметров по области. В четверг, я предполагаю, дожди прекратятся", – сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, наиболее сильные дожди ожидаются в ночь на понедельник, 19 сентября. В Московской области местами ожидается 30 миллиметров осадков.

Он уточнил, что Москва будет находиться в тыловой части южного циклона, в связи с чем дождь будет ослабевать, а ветер – усиливаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе пока не ожидается бабье лето. Эксперт заявил, что тепло – лишь одно из условий такой ситуации. Для данного явления требуется также солнечная и сухая погода.

