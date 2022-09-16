Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 17 сентября, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Ветер. Период предупреждения – с 10:00 17 сентября до 20:00 17 сентября. Порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Также желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявлен на субботу в Подмосковье. Предупреждение действует с 10:00 до 21:00.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 16 сентября в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет сильный дождь. Непосредственно в Москве температура воздуха составит 16–18 градусов тепла при атмосферном давлении в 737 миллиметров ртутного столба.