Москвичам посоветовали не ждать бабье лето

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бабьего лета в Московском регионе пока не ожидается. Об этом сообщил "Ленте.ру" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето – это многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную, и сухую погоду. А в Москве ожидается теплая погода, но не солнечная", – пояснил метеоролог.

По словам Вильфанда, в пятницу, 16 сентября, в городе отметки термометров могут показать 16–18 градусов, по области – до 20 градусов. В выходные, 17 и 18 сентября, будут похожие значения. Однако с пятницы в регион придут осадки, ожидается и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Синоптик предупредил, что теплая и дождливая погода сохранится до начала следующей недели. Так, в ночь на понедельник, 19 сентября, пояснил метеоролог, циклон "сядет" на столицу, а центр его будет совпадать с городом.

"При этом ночью о заморозках пока можно забыть. Минимальное значение температуры будет около 10 градусов. Связано это с тем, что есть облака. Облака являются таким покрывалом, которое не позволяет остыть земной поверхности. Но зато днем солнечные лучи либо поглощаются, либо отражаются от облаков", – отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что именно из-за этого явления различие между температурой ночью и температурой днем будет не слишком большое.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 сентября, в Москве ожидаются туман и грозы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха прогреется в этот день до 20 градусов, а вероятность гроз составит около 70%.

Кроме того, 16 сентября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. По данным Гидрометцентра РФ, период предупреждения из-за сильного ветра будет действовать с 11:00 до 21:00, из-за дождя – с 14:00 до 21:00.

