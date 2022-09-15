Метеоролог спрогнозировал теплую погоду в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В выходные, 17–18 сентября, в Москве наступит "мимолетное" бабье лето. В городе ожидается потепление. Об этом заявил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, в предстоящие выходные в Москве ожидается погода без осадков. Однако в воскресенье, 18 сентября, преимущественно ночью, столицу накроют сильные дожди.

"Так вся суббота и первая половина воскресенья пройдет без осадков, а столбик термометра встанет на отметке в 17–18 градусов. В то же время со второй половины воскресенья начнутся сильные дожди, особенно в ночное время суток", – рассказал Шувалов.

В четверг, 15 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов тепла, в Подмосковье – 13–18 градусов. Ветер будет юго-западного направления с порывами до 9 метров в секунду.

Ранее главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая осень придет в Россию после православного праздника – Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября. При этом она допустила возможность возвращения летнего тепла в сентябре и октябре.

При этом в понедельник, 19 сентября, погода испортится, в регион придет похолодание. Также весь день будет идти дождь, местами сильный.

