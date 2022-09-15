Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг, 15 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов тепла, в Подмосковье – 13–18 градусов. Ветер будет юго-западного направления с порывами до 9 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

В предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная для отдыха погода, рассказала ранее специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, в субботу в столице будет 16–18 градусов. При этом к понедельнику, отметила она, снова похолодает.

Между тем, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская не исключила, что в субботу воздух может прогреться до 19 градусов. По ее словам, такие показатели превышают норму примерно на 4 градуса и соответствуют периоду конца августа – начала сентября.

В воскресенье, 18 сентября, отметила синоптик, следует ожидать умеренного похолодания из-за большей облачности. При этом более приятная погода вероятна в первую половину дня, чем во вторую.

