Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В четверг, 15 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха в Москве составит 15–17 градусов тепла, в Подмосковье – 13–18 градусов. Ветер будет юго-западного направления с порывами до 9 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
В предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная для отдыха погода, рассказала ранее специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, в субботу в столице будет 16–18 градусов. При этом к понедельнику, отметила она, снова похолодает.
Между тем, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская не исключила, что в субботу воздух может прогреться до 19 градусов. По ее словам, такие показатели превышают норму примерно на 4 градуса и соответствуют периоду конца августа – начала сентября.
В воскресенье, 18 сентября, отметила синоптик, следует ожидать умеренного похолодания из-за большей облачности. При этом более приятная погода вероятна в первую половину дня, чем во вторую.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 15 сентября
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