Москвичам пообещали комфортную погоду в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода для отдыха, а в понедельник погода испортится, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погода будет облачная с прояснениями, местами будет приниматься небольшой дождь, ночная температура останется довольно высокой, 6–11 градусов, и дневная температура 13–18. Скорее всего, в субботу в Москве будет порядка 16–18 градусов. То есть погода будет комфортной для отдыха", – рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что при работах на даче нужно учитывать похолодание, которое ожидается в понедельник, 19 сентября. По ее словам, весь день будет идти дождь, местами сильный.

"Поэтому надо воспользоваться последними наиболее благоприятными условиями в выходные дни", – добавила Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с четверга, 15 сентября, в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода.

Он отметил, что причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.

По словам Синенкова, с 15 сентября в столице ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов.

