Москвичам пообещали комфортную погоду в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В предстоящие выходные в Москве ожидается комфортная погода для отдыха, а в понедельник погода испортится, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Погода будет облачная с прояснениями, местами будет приниматься небольшой дождь, ночная температура останется довольно высокой, 6–11 градусов, и дневная температура 13–18. Скорее всего, в субботу в Москве будет порядка 16–18 градусов. То есть погода будет комфортной для отдыха", – рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что при работах на даче нужно учитывать похолодание, которое ожидается в понедельник, 19 сентября. По ее словам, весь день будет идти дождь, местами сильный.
"Поэтому надо воспользоваться последними наиболее благоприятными условиями в выходные дни", – добавила Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с четверга, 15 сентября, в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода.
Он отметил, что причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.
По словам Синенкова, с 15 сентября в столице ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов.
Метеорологи пообещали магнитные бури на Земле к ближайшим выходным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: