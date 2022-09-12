Синоптик спрогнозировал ухудшение погоды в Москве с 15 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С четверга, 15 сентября, в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в разговоре с ТАСС.

"Сейчас характер погоды обуславливает один циклон, который приблизился к центру европейской части России с юга. Завтра он уже заполнится, сместится к востоку, и поэтому завтра и большую часть дня послезавтра существенных осадков не ожидается", – объяснил синоптик.

Он отметил, что причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.

По словам Синенкова, с 15 сентября в столице ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов тепла.

В понедельник, 12 сентября, температура воздуха в Москве не превысит 14 градусов, в Московской области – 15 градусов, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, где в РФ началось бабье лето. Оно сейчас распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область, рассказал эксперт. Он также добавил, что в Москве еще не началось бабье лето, несмотря на комфортную погоду 10 и 11 сентября.

