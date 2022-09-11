Синоптик назвал регионы РФ, где началось бабье лето

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Бабье лето в настоящее время пришло на юг Дальнего Востока и в Иркутскую область, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето сейчас распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область. И на юг Сибири, потому что задевает юг Красноярского края и Хакасии, Тывы, Иркутской области. В Забайкалье в ближайшие дни температура будет превышать 4–6 градусов. Положительная аномалия в этих регионах высокая", – сообщил он Ura.ru.

По словам синоптика, в европейской части России в настоящее время еще не бабье лето, несмотря на комфортную, солнечную погоду в выходные, 10 и 11 сентября.

Он добавил, что в Москве в воскресенье, 11 сентября, ожидается 17–18 градусов тепла.

"Но за счет того, что при малооблачном небе ночью происходит сильное охлаждение, среднесуточная температура ниже нормы на 3–4 градуса, то есть температурный фон ниже, чем усредненные значения за последние 30 лет", – уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что это произойдет к началу третьей декады сентября.

При этом синоптик предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.

