Москвичей предупредили о проливных дождях на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Циклон, несущий в московский регион дожди, надвигается на столицу с юга, заявил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

"Предстоящая рабочая неделя не подхватит достаточно яркую погоду выходных и будет гораздо более пасмурной. Также с юга двигается циклон, который, в свою очередь, принесет в столицу дожди", – сообщил он в беседе с News.ru.

По словам синоптика осадки придут в столицу ближе к середине недели, а температура воздуха составит 14–15 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что это произойдет к началу третьей декады сентября.

При этом синоптик предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.

