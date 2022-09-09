Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Пришедшее в столицу тепло продлится все выходные, но такую погоду нельзя назвать бабьим летом, поскольку температурный фон остается ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Погода приятная, радостная, но это не бабье лето. Можно ли ассоциировать ее с бабьим летом? Нет, все-таки нельзя. Оно должно быть чуть более теплым. Бабье лето – это период теплой погоды, но в эти дни по отношению к климатическим характеристикам температура будет ниже нормы на 1–2 градуса, а если так происходит, то это не оно", – сказал синоптик.
Он рассказал, что с 9 по 11 сентября будет много солнца, температура повысится. В частности, если накануне было 10–11 градусов, то в пятницу воздух прогреется до уже до 13–14 градусов тепла. 10 сентября прогнозируется 15–17 градусов, а 11 сентября – 16–18 градусов тепла.
В то же время в ночные часы температурный фон будет низкий, по области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. С 12 сентября столица окажется в зоне циклона, давление начнет понижаться, при этом будет облачная, но не холодная погода с небольшим количеством осадков.
По словам Вильфанда, такими будут все рабочие дни недели: облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер восточный. Ночами температура составит 5–7 градусов тепла, заморозков уже не ожидается. Днем столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов.
"Вполне такая хорошая погода, но ниже нормы на 1 градус, но уже не будет промозглости. Но это еще не бабье лето, а нормальная, хорошая осенняя погода", – сказал синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября.
Синоптики заявили, что такого холодного начала осени в Москве не было 25 лет
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