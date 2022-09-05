Арктические циклоны накрыли Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В то же время стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Также временами будет присутствовать и порывистый ветер. Воздушные потоки вообще выстроились так, что северные ветры опоясали всю территорию от Северного полюса до Кавказа", – сообщил он в беседе с News.ru.

По словам синоптика, начало рабочей неделе в столице ожидается холодным, воздух прогреется максимум до 12 градусов.

Ранее Александр Шувалов спрогнозировал приход бабьего лета в Москву с 20 по 25 сентября. По его словам, до 15 сентября в регионе будут идти дожди, так как столицу будут накрывать фронтальные системы.

