Синоптик рассказал, когда москвичам ждать бабьего лета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Бабье лето с большой вероятностью придет в столицу с 20 по 25 сентября, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"20–25 (сентября. – Прим. ред.) мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20–25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета", – приводит РИА Новости его слова.
Синоптик отметил, что в Москве до 15 сентября ожидаются дожди, так как столицу будут накрывать фронтальные системы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета.
По его словам, осень опередила климатический календарь на 20 суток. Тишковец также отметил, что осадков выпадет на 10–20% меньше, чем положено.
Синоптики заявили, что температура в Москве опустилась на 3 градуса ниже нормы
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