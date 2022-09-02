Синоптик рассказал, когда москвичам ждать бабьего лета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бабье лето с большой вероятностью придет в столицу с 20 по 25 сентября, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"20–25 (сентября. – Прим. ред.) мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20–25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета", – приводит РИА Новости его слова.

Синоптик отметил, что в Москве до 15 сентября ожидаются дожди, так как столицу будут накрывать фронтальные системы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета.

По его словам, осень опередила климатический календарь на 20 суток. Тишковец также отметил, что осадков выпадет на 10–20% меньше, чем положено.

