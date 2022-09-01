Синоптик рассказал о погоде в столице в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, осень опередила климатический календарь на 20 суток.

"Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Тишковец отметил, что осадков выпадет на 10–20% меньше, чем положено.

"При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится, а те непродолжительные периоды солнечной и сухой погоды вряд ли будут соответствовать полноценному статусу лета летящей паутины", – сказал он.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По словам синоптика, это связано с антициклоном. Она добавила, что температура воздуха в начале следующей недели будет 11–16 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

В День знаний, 1 сентября, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки будут минимальными. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столичном регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. В Москве и Подмосковье предупреждение действует до 21:00 четверга.

Кроме того, 1 сентября на севере европейской части России может выпасть первый снег. Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, речь идет об Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях. Он добавил, что в центральной части страны в начале сентября снега не ожидается, однако погода будет соответствовать климатическим показателям октября.

