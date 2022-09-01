Климатолог назвал причину рекордной жары в Москве в августе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Тот факт, что август в Москве стал рекордным по жаре, неудивителен, однако то, что это произойдет именно в текущем году, спрогнозировать было невозможно, рассказал климатолог Алексей Кокорин.
Специалист пояснил, что температура повышается по всей России и во все месяцы года из-за парникового эффекта – учащения волн жары. Такие явления сейчас происходят раз в 10 лет, в то время как в XIX веке они происходили раз в 50 лет, добавил он.
"Раз есть глобальный тренд на потепление, раз мы понимаем физику, из-за чего это, – а это, к сожалению, из-за усиления человеком парникового эффекта <...>, – то понятно, что в какой-то момент предыдущий рекорд будет побит для любого месяца. <...> Он был побит в этом году", – приводит слова Кокорина РИА Новости.
Он также добавил, что больше всего за последнее время увеличилась температура весной – на 3 градуса, а летние месяцы потеплели не так сильно. Увеличение периодов аномальной жары или холода связано с перестройкой атмосферы, пояснил климатолог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что август в этом году стал вторым по засушливости за 144-летний период наблюдений в столице. По словам синоптика, за 30 дней последнего летнего месяца выпало лишь три миллиметра осадков.
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