Август 2022 года в столице стал вторым по засушливости в истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что август в этом году стал вторым по засушливости за 144-летний период наблюдений в столице.

"За 30 дней августа выпало три миллиметра осадков. Это как слезы, поэтому поговорка "Как кот наплакал" очень точно характеризует этот август. Он стал вторым по засушливости за весь период наблюдений", – сказал синоптик, слова которого приводит Агентство "Москва".

Кроме того, как отметил эксперт, этот месяц в Москве стал самым жарким в истории.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения – до 21:00 1 сентября. Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

В свою очередь, главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По ее словам, погоду в столице будет определять антициклон, а атмосферное давление будет расти.