Синоптик рассказала, сколько холодная погода продержится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, погоду в столице будет определять антициклон, а атмосферное давление будет расти. Она отметила, что ночью осадков не ожидается, а днем может быть кратковременный дождь.
"В ночь на 3 сентября в Москве довольно холодно, 3–5 градусов, дневная погода – 13–15 градусов. Практически такой же фон температуры в ночные часы будет и 4-го числа, а дневная температура будет, скорее всего, порядка 15–16 градусов, чуть повыше, чем в субботу", – поведала Позднякова.
Она подчеркнула, что в понедельник, 5 сентября, столбики термометров ночью опустятся до 3–6 градусов, а днем поднимутся до 11–16 градусов. Позднякова добавила, что это на 5–6 градусов ниже климатической нормы.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения – до 21:00 1 сентября. Аналогичное предупреждение действует в Московской области. Кроме того, в Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров. Период предупреждения – до 00:00 1 сентября.
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