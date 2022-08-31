Москвичей предупредили о резком похолодании со среды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жаркая погода в Москве сменится дождями и понижением температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в среду, 31 августа, столбики термометров в столице опустятся до 15–20 градусов, в области – до 12–17 градусов. Днем ожидается дождь с грозой. Метеорологи отмечают, что такая погода считается чуть холоднее нормы.

"В среду ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада. Небо нахмурится, <...> ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

С 1 сентября прогнозируется дальнейшее похолодание. Температура ночью и утром в четверг в Москве составит 7–9 градусов, в Подмосковье – 5–10 градусов.

"Днем температура в Москве всего 12–14 градусов, по области – до 16 градусов тепла, ветер западный и северо-западный – 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду", – рассказали в Гидрометцентре.

Ранее в МЧС в связи с ухудшением погодных условий рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений, а также не ставить авто под деревьями.

Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции и не укрываться под деревьями. А в случае необходимости звонить по телефону 101 или единому телефону доверия Главного управления МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-22-22.

