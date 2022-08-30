Синоптик рассказал об эпизодическом тепле в первую половину сентября в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что в первую половину сентября москвичей ждет прохладная погода.
Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей столицы о резкой смене характера погоды с летнего на осенний. В четверг, 1 сентября, температура сразу понизится на 15–18 градусов. Отмечается, что такой скачок может восприниматься очень эмоционально.
В дневные часы в первую половину сентября температура воздуха в Москве будет составлять 12...15 градусов, ночью столбики термометров станут опускаться до 5...8 градусов, отметил синоптик. При этом возможны частые дожди и умеренный ветер преимущественно западного направления.
"В отдельные дни температура может кратковременно повышаться до 20 градусов, но это эпизоды, затем опять периоды похолоданий", – уточнил синоптик.
Ранее в Гидрометцентре назвали август 2022 года самым жарким за всю историю метеонаблюдений за Москвой. Отмечается, что мощный антициклон установился над городом во второй половине месяца. До этого август 2010 года удерживал статус рекордсмена по жаре в столице.
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