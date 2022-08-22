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Москва 24

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Экология

17:47

Эксперт спрогнозировала изменения климата в России

экологияпогода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева рассказала, как будет меняться климат в России. Об этом пишет "Парламентская газета".

Как отметила специалист, температура на Земле будет только расти. По ее словам, различные программы по сохранению экологии и снижению выбросов парниковых газов могут немного замедлить этот процесс, однако тенденция на потепление сохранится.

Акентьева предупредила, что к середине этого века температура в зимний период повысится еще на 3–5 градусов, а летом – на 1–3 градуса.

"Но то, что через 50–70 лет Петербург и весь Северо-Запад скроются под водой, в Сибири будет Сахара, а вся Россия переедет на Дальний Восток как в единственный возможный регион для комфортного проживания, – это легенды", – добавила она.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что климатические изменения могут привести к образованию в Московской области степной зоны.

Эксперт полагает, что таким образом природа будет адаптироваться к изменениям климата.

В свою очередь, климатолог Михаил Юлкин не исключил, что в будущем в столице могут наблюдаться периоды 40-градусной жары. К этому, по мнению специалиста, приведет воздействие человека на климат.

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