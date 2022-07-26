Климатолог спрогнозировал образование степи в Московской области

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Климатические изменения могут привести к образованию в Московской области степной зоны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замдиректора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
"Природные климатические зоны поползут вверх. Степь будет в Москве. Тайга захватит часть тундры, вечная мерзлота начнет рушиться местами", – отметил он.
Эксперт полагает, что таким образом природа будет адаптироваться к изменениям климата.
В свою очередь, климатолог Михаил Юлкин не исключил, что в будущем в столице могут наблюдаться периоды 40-градусной жары. К этому, по мнению специалиста, приведет воздействие человека на климат.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что увеличение повторяемости волн тепла и жаркой погоды ожидает Москву ближайшие 10 лет.
До этого он рассказал, что средняя температура воздуха зимой в Москве за последние 30 лет увеличилась почти на два градуса.
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