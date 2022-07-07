В Гидрометцентре перечислили возможные опасные природные явления лета 2022 года

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Сильный ветер, дождь и град могут ждать россиян текущим летом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильные дожди и ветровой режим, град, который может привести к негативным последствиям для крыш домов, для человека, а также молнии. Но все это прогнозируется только за сутки", – приводит его слова газета "Известия".

Синоптик подчеркнул, что предупреждения о неблагоприятных погодных условиях возможно выпустить в лучшем случае за 12 часов. При этом в летнее время их число увеличивается в 8 раз.

Кроме того, среди опасных явлений Вильфанд назвал ливневые дожди и сильный гололед.

"Сильный ветер более 25 метров в секунду, опасное явление. Он ломает деревья, сносит крыши. Шквалы очень опасны. Ультрафиолетовый индекс тоже опасное явление погоды", – уточнил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в последние годы в мегаполисах стало больше погодных аномалий, изменился ветровой режим, появились интенсивные осадки. Он отметил, что крупные города называют островами тепла. Это связано с тем, что солнечные лучи прогревают стены высотных зданий, в то время как в сельской местности прогревается почва. Между стенами еще происходит передвижение воздушных масс.

