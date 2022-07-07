В России изменили правила определения погодных аномалий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России ввели новые климатические нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, понятие "температурная аномалия" актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет.

Метеоролог пояснил, что под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениям. В частности, температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца. Под определение "нормальная погода" подпадает та, которая аналогична предшествующим периодам, уточнил он.

"Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что теперь понятие "аномально теплая погода" будет реже звучать в прогнозах, поскольку новые климатические нормы подсчитаны с учетом глобального потепления.

Ранее Вильфанд рассказал, что в последние годы в мегаполисах стало больше погодных аномалий, изменился ветровой режим, появились интенсивные осадки. Он отметил, что крупные города называют островами тепла. Это связано с тем, что солнечные лучи прогревают стены высотных зданий, в то время как в сельской местности прогревается почва. Кроме того, между стенами происходит передвижение воздушных масс.

