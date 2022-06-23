Синоптик заявил, что смерчи могут снова прийти в Сочи

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Синоптик Александр Шувалов предупредил, что смерчи могут вновь атаковать Сочи, сообщает газета "Известия".

"Еще как минимум три дня эта ситуация сохранится, мы будем наблюдать в Краснодарском крае дожди, грозы, возможен выход смерчей на сушу", – предупредил эксперт.

Однако он добавил, что ситуацию в этом году можно характеризовать как более стабильную, ведь таких аномалий, как в прошлом году, уже не наблюдается. Кроме того, такие природные явления в Краснодарском крае случаются ежегодно, заметил Шувалов.

Ранее стало известно, что в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло.

По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до 24 июня.