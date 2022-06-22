Очевидцы сняли на видео огромный смерч в Сочи

Видео: vk.com/Артем АлиевЖители Сочи запечатлели на видео огромный смерч, блуждающий в море в непосредственной близости от берега в Лазаревском районе.
Природное явление было замечено горожанами и туристами вечером в среду, 22 июня. На кадрах можно увидеть, как водяной столб высотой более 100 метров медленно перемещается по поверхности моря.
По словам местных жителей, появление смерча оказалось неожиданным, поскольку в течение всего дня в Сочи наблюдалась комфортная погода. При этом, как отметил очевидец по имени Вадим, в городе были замечены сразу два смерча, которые спустя некоторое время вышли на берег.
"Как правило, смерчи проходят морем, не выходя на берег. Сегодняшний случай – это, конечно, исключение из правил, подобных прецедентов я на своем веку могу насчитать единицы", – приводит его слова "Газета.ру".
По словам мужчины, МЧС регулярно информирует жителей Сочи о вероятности образования смерчей, а горожане, в свою очередь, воспринимают это природное явление как нечто необычное, но не опасное. Однако в данном случае стихия нанесла сильные повреждения прибрежному кафе "Нептун".
"На данный момент нет информации о сумме ущерба, но уверен, что на фоне нынешнего сезона с небольшим количеством отдыхающих он будет ощутимым", – рассказал очевидец.
Осенью из-за образования смерчей в море в Сочи объявляли штормовое предупреждение. Также природное явление было зафиксировано в Туапсинском районе Краснодарского края.
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