Очевидцы засняли на видео смерч над Джубгой

В Туапсинском районе над Джубгой появился огромный смерч, который очевидцы засняли на видео. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте издания "Туапсинские Вести".

Рассмотреть смерч было возможно со стороны трассы. Глава Джубгского поселения Николай Извеков заявил, что оперативная группа МЧС уже прибыла в поселок, приготовившись к нештатной ситуации.

По предварительным данным, в результате разгула природной стихии никто не пострадал.

Ранее пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта. Им пришлось уйти на запасные аэродромы Краснодарского края.

Кроме того, сообщалось, что пляжи в Сочи закроют из-за экстренного предупреждения по погоде до 26 сентября. Штормовое предупреждение будет действовать с 25 сентября. Все городские службы, включая круглосуточный оперативный штаб, готовятся к предотвращению последствий непогоды.

