В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей

В Сочи снова ухудшается погода. Синоптики выпустили экстренное предупреждение о сильных дождях и граде. Повышается риск схода селевых потоков. И так будет все выходные.

Кроме того, прогнозируют смерчи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.