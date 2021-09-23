Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке – СМИ

Фото: ТАСС/ Денис Кожевников

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острой на Камчатке", – сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, на борту находились 3 человека. Вертолет возможно принадлежит ФСБ России.

Ранее вертолет, выполнявший санитарную эвакуацию, совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске. На его борту находились 4 человека. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

