В МЧС подтвердили обнаружение обломков пропавшего под Хабаровском Ан-26

Фото: Главное управление МЧС по Хабаровскому краю

Обломки пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26 найдены с воздуха, заявили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

По имеющимся данным, обломки лайнера обнаружил экипаж вертолета Ми-8.

"Самолет обнаружен в верховьях сопки Медвежья в районе поселка Корфовский", – уточнили в пресс-службе.

В данный момент решается вопрос о направлении на место крушения наземной группировки спасателей. Рассматривается вопрос о десантировании группы.

"Место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", – пояснили в ведомстве.

Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.

По информации экстренных служб, самолет мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Также из возможных причин рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

На поиски самолета отправили вертолет Ми-8, а также воздушное судно Росавиации. Всего в операции участвуют более 70 спасателей и 20 единиц техники.