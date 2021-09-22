В МЧС опровергли сообщения об обнаружении пропавшего под Хабаровском Ан-26

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В МЧС России сообщили, что поиски пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 не принесли никаких результатов, сообщает ТАСС.

"Самолет не найден", – сказали в ведомстве, тем самым опровергнув ранее появившиеся в СМИ сообщения об обнаружении самолета.

Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.

Отмечается, что поиски самолета осложнены плохой погодой и темным временем суток.

