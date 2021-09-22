12:54 (обновлено 22.09.2021 13:25)
Фото: ТАСС/пресс-служба Западного военного округа
Военный самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"В 11:45 по Москве в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26", – говорится в сообщении.
На борту находятся шесть человек. По некоторым данным, воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". В ведомстве отметили, что поиски самолета осложнены плохой погодой и темным временем суток.
Под вероятными версиями произошедшего рассматриваются сложные погодные условия и ошибка пилотирования.
Ранее в МЧС РФ подтвердили жесткую посадку двухмоторного самолета L-410 под Иркутском, на борту которого находились 16 человек. Как отмечается, самолет разбился под Иркутском, по предварительным данным, из-за отказа техники.
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