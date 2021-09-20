Пассажирка скончалась на рейсе Анталья – Екатеринбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина скончалась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии". Самолет летел из Антальи в Екатеринбург, сообщает РИА Новости.

Во время выполнения рейса одной из пассажирок стало плохо. Командир воздушного судна решил совершить вынужденную посадку в Сочи.

"Члены экипажа и врач из числа пассажиров оказали первую медицинскую помощь женщине, однако спасти ее не удалось. Пассажирка скончалась до прибытия в аэропорт Сочи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный открыл стрельбу в Пермском университете. Студентов призвали закрыться в аудиториях и оставаться на своих местах.