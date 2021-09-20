В Минздраве рассказали о погибших и пострадавших при стрельбе в Перми

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При стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли до 5 человек и 14 человек пострадали, сообщает Минздрав по региону.

"14 пострадавших, есть погибшие. Точную цифру назвать пока не можем, от 4 до 5", – говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе губернатора региона сообщили РИА Новости, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Также в СК сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям и был ранен при задержании.

На данный момент известно, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена. На месте работают девять бригад скорой помощи. Отмечается, что травмы разные, потому что некоторые ребята выпрыгивали из окон.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

