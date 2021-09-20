В Минздраве рассказали о погибших и пострадавших при стрельбе в Перми

10:43
Фото: телеграм-канал "112"
При стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли до 5 человек и 14 человек пострадали, сообщает Минздрав по региону.
"14 пострадавших, есть погибшие. Точную цифру назвать пока не можем, от 4 до 5", – говорится в сообщении министерства.
В пресс-службе губернатора региона сообщили РИА Новости, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.
Также в СК сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям и был ранен при задержании.
На данный момент известно, что стрельбу в университете открыл студент, его личность установлена. На месте работают девять бригад скорой помощи. Отмечается, что травмы разные, потому что некоторые ребята выпрыгивали из окон.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Неизвестный устроил стрельбу в Пермском государственном университете
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: