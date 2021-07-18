Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взято на контроль центрального аппарата СК

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Расследование уголовного дела о жесткой посадке самолета Ан-28 под Томском поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", – говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени, а сообщение об активации аварийного маяка поступило в МЧС через час.

Спасателям оперативно удалось обнаружить пропавший борт, экипаж и пассажиры остались живы.