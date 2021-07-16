Пассажиры пропавшего под Томском Ан-28 остались живы – МЧС

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Спасатели обнаружили Ан-28, пропавший под Томском, рядом с самолетом видны выжившие пассажиры. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, в 14:36 (по московскому времени) обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", – сказали в пресс-службе МЧС РФ.

В Сибирским авиационном поисково-спасательном центре уточнили, что Ан-28 смогли обнаружить спасатели.

"Обнаружен [ранее пропавший] борт. [Спасательный] борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно", – сказал собеседник агентства.

Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте возбудила уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-28.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – говорится в сообщении.

Ранее проверку по факту пропажи самолета организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени, а сообщение об активации аварийного маяка поступило в МЧС через час.

В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" сообщили, что самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий.