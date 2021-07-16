Пропавший под Томском самолет перед вылетом задержался на 10 часов

14:13
Фото: телеграм-канал LifeShot
Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, перед вылетом задержался на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию "Сибирская легкая авиация".
"[Борт] должен был прибыть в 07:05 (03:05 по московскому времени), перенесли на 17:50 (13:50 по московскому времени)", – заявил первый замдиректора авиакомпании Александр Гениевский, уточнив, что данное решение было принято из-за метеоусловий.
Как сообщил источник в экстренных службах, в настоящий момент рассматриваются две версии причин возможного крушения Ан-28: ошибка при пилотировании и отказ двигателя.
Как сообщили в областном главке МЧС, на поиски самолета вылетел вертолет Ми-8. Сообщение об активации аварийного маяка поступило в ведомство в 13:00 по московскому времени.
"Маяк сработал над Бакчарским районом. На борту находились, предварительно, 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа). Вылетел борт Ми-8 на поиски", – подтвердили в МЧС.
Пассажирский самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый – Томск, пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00 по московскому времени.
В Томской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-28
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