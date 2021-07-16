Под Томском пропал пассажирский самолет

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Пассажирский самолет АН-28 пропал с радаров в Томской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, на борту находятся 17 человек, в том числе 4 ребенка. Последний раз связь с пилотами была установлена в 12:00. На поиски пропавшего самолета направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровск – Томск.

Позднее в Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу самолета с радаров.

"Интерфакс" пишет, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе. Там установлен квадрат поиска, поскольку оттуда поступают сигналы маяка.

6 июля крушение лайнера произошло вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.